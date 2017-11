43 università britanniche dicono addio ai combustibili fossili

Il numero di università britanniche che hanno deciso di disinvestire dai combustibili fossili è arrivato a quota 43, un quarto del totale. Con questo il Regno Unito si attesta il primo posto della classifica mondiale del numero di università che hanno deciso di togliere i propri fondi da settori di investimento quali petrolio, gas e carbone. La lista totale delle 43 università britanniche “fossil free” è stata pubblicata da People & Planet. Sono 16 i nuovi istituti che si sono impegnati a uscire con i propri investimenti dalle fonti fossili, per un totale di oltre 10 miliardi di sterline (11,7 miliardi di euro). “Le università del Regno Unito sono leader mondiali nella ricerca in soluzioni d'avanguardia per il clima e hanno una particolare responsabilità nel costruire la sostenibilità della nostra futura società”, ha detto Amoge Ukaegbu di People & Planet. “Non ci si sorprende quindi che abbiano deciso di voltare le spalle a un settore moralmente e finanziariamente in bancarotta”.

Le università fossil free

Le campagne di disinvestimento dai combustibili fossili

bloccare immediatamente nuovi investimenti in combustibili fossili

disinvestire entro 5 anni da tutte le società e fondi che hanno investimenti in compagnie fossili

cessare il sostegno ai combustibili fossili

Chi disinveste dai combustibili fossili