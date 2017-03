5 modi per dire addio a carbone e petrolio, da DiCaprio ai Rockefeller

A dire un netto no a carbone e petrolio non sono più solo ambientalisti e attivisti politici. Negli ultimi anni una lunga lista di “insospettabili” ha abbandonato gli investimenti nei combustibili fossili che, oltre a nuocere all’ambiente e al clima, non sembrano nemmeno più così sicuri dal punto di vista prettamente finanziario. Ecco una carrellata di nomi illustri: ci sono gli eredi del magnate Rockefeller, ma anche una star di Hollywood come Leonardo DiCaprio.

1 I Rockefeller danno un taglio al passato

2 Una campagna globale convince la fondazione di Bill e Melinda Gates

3 Allianz dice no al carbone e passa all’eolico

4 Leonardo DiCaprio, il volto di Hollywood al servizio del clima

5 Stoccolma, Oslo, Parigi e non solo

Foto in apertura © Jemal Countess/Getty Images