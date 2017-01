Le compagnie assicurative in prima linea contro i cambiamenti climatici

La questione climatica riguarda, indistintamente, tutti gli esseri viventi del pianeta, eppure, si sa, quella economica rappresenta spesso una spinta più che sufficiente per la nostra specie. Proprio per questo ben presto tra i più grandi sostenitori per la lotta ai cambiamenti climatici potremmo trovare le compagnie assicurative.

I cambiamenti climatici costano troppo

Cos’è la riassicurazione

Il clima è una cosa seria

Cosa possono fare le compagnie assicurative