Una giornata dedicata alla sostenibilità in LifeGate, tappa finale dell’E-Tour Mercedes Benz

La tappa finale dell’E-Tour di Mercedes Classe B Electric Drive oggi, nella sede di LifeGate, è stata l'occasione di una giornata intera dedicata alla sostenibilità e all'innovazione. Un traguardo arrivato dopo due mesi in cui ragazzi, giornalisti, sindaci e blogger hanno guidato per 5.800 km le vetture a zero emissioni per le strade e le città di tutta Italia. Le tre auto sono state messe a disposizione dello staff e dei collaboratori, dopo un workshop con interventi di alto profilo su cifre e idee della mobilità sostenibile, sul futuro, sulla sostenibilità.

L’E-Tour #iosonoelettrica

Le cifre di #iosonoelettrica: 5.800 km, 18 città, mille domande

Le città toccate dal tour

I partner dell'E-Tour

Il workshop sulla sostenibilità nella sede LifeGate