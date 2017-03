Per gli hamburger alternativi più succulenti si accende la sfida delle startup

Ricercatori che mescolano molecole di piselli, soia e barbabietola in intrugli che imitano carne macinata. Bioingegneri che coltivano in vitro tessuto muscolare da cellule animali in vasche di acciaio. Tra sfide su gusto, consistenza, diffidenza degli americani e sostenibilità degli hamburger alternativi del futuro, chissà quale di questi metodi potrà trovare la ricetta del gusto e del favore di vegetariani e attivisti per i diritti degli animali tra i consumatori degli Stati Uniti che prepotentemente si identificano come carnivori. Due terzi dei consumatori dicono che pagherebbero di più per le marche "sostenibili", secondo un sondaggio globale della società di ricerche di mercato Nielsen. Le vendite di prodotti che pubblicizzano i benefici ambientali sono cresciute di oltre il 4% nel 2015, contro meno dell'1% per quelli senza.

Impossible Foods Inc., l’“heme” segreto umido e sanguinolento

Beyond Meat espone tra gli hamburger di carne

La carne di laboratorio

Il primo hamburger da 330.000 dollari di Mosa Meat

Il filetto di pollo di Memphis Meats

I mini organi di SuperMeat

Tyson, Hormel e gli altri giganti della carne Usa