Se non mangeremo meno carne, addio salvaguardia del clima

Se l’Europa vorrà centrare i propri obiettivi in materia di diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra, i suoi cittadini dovranno diminuire i consumi di carne bovina e di latticini. In altre parole, la tutela del clima non può prescindere da un cambiamento delle nostre abitudini alimentari. A spiegarlo è uno studio scientifico firmato dalla Scuola politecnica svedese Chalmers di Göteborg, nel quale si sottolinea come le industrie agricola e dell’allevamento siano responsabili, oggi, di un quarto delle emissioni nocive per l’ambiente rilasciate sul territorio comunitario.

Senza interventi le emissioni nocive raddoppieranno

Per un chilogrammo di carne servono 15.500 litri d’acqua