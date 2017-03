Il pollo prodotto con cellule in laboratorio è servito

Una startup ha creato e servito in degustazione filetti di pollo e di anatra con cellule cresciute in laboratorio e senza uccidere o ferire nessun animale. ‘Clean meat’, carne pulita, l’hanno chiamata gli sviluppatori della startup Memphis Meats. La carne coltivata in laboratorio evita sofferenze e uccisioni di miliardi di animali e taglia gli svettanti costi ecologici degli allevamenti. Tyson Foods prende nota.

Una startup americana ha creato i primi filetti di pollo coltivati in laboratorio a partire da vere cellule di pollo, e li ha serviti in degustazione a San Francisco

La chiamano clean meat, carne pulita

Un chilo di carne di pollo di laboratorio costa 18.000 dollari, la metà rispetto a un anno fa