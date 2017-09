Se dico automazione a cosa pensi?

ABB è leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione che consentono a utility e industrie di migliorare le loro performance riducendo l'impatto ambientale. La vocazione all'innovazione di ABB in Italia si traduce nell'impegno concreto a fornire prodotti, soluzioni e servizi che migliorano la produttività industriale e l'efficienza energetica. Automazione e sostenibilità L'automazione è parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Ed è un fattore decisivo verso la sostenibilità, con un'ampia gamma di idee, strategie e realizzazioni concrete. Per ABB significa impianti che consumano meno energia, ed eliminando gli sprechi, macchinari costruiti in modo da durare più a lungo, una gamma completa di soluzioni all'avanguardia per migliorare la produttività e la competitività delle industrie. Il sondaggio di ABB Italia In questo senso, per aumentare la consapevolezza e la curiosità delle persone su un tema che circonda la vita di ognuno di noi, ma che spesso si dà per scontato, ABB Italia ha lanciato un sondaggio a cui è possibile partecipare dopo aver cliccato "Mi piace" sulla sua pagina Facebook: "Se dico 'automazione' a cosa pensi?". Dietro questa semplice domanda si nasconde un mondo fatto di automazione sul posto di lavoro, grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse nei processi produttivi delle aziende. Ma automazione significa anche poter compiere tutti quei piccoli gesti quotidiani in ufficio e a casa che ci consentono di risparmiare energia e migliorare la nostra qualità della vita. L'impegno per la tutela del verde Partecipando al sondaggio sulla pagina Facebook, ABB Italia ha anche deciso di contribuire al progetto "Il Naviglio di Milano diventa un po' più verde" attraverso la messa a dimora di 15 alberi e la loro tutela per 5 anni. "Per noi di ABB la sostenibilità è un elemento imprescindibile in ogni cosa che facciamo" ha dichiarato Eliana Baruffi, responsabile comunicazione corporate di ABB SpA. L'iniziativa si inserisce in un progetto di LifeGate più ampio il cui scopo è riqualificare un angolo storico del capoluogo lombardo: l'Alzaia del Naviglio Grande. Un piccolo polmone verde costituito da arbusti autoctoni di biancospino, ligustro, prugnolo, rosa canina, viburno. Per partecipare al sondaggio "Se dico 'automazione' a cosa pensi?" c'è tempo fino a domenica 2 giugno.