10 suggerimenti di Facebook per individuare le notizie false

Facebook vuole ostacolare le notizie false (anche note come fake news). Parte dal presupposto novità false sono dannose per la nostra comunità, rendono meno informato il mondo e fanno perdere la fiducia. La verità è un po’ bistrattata, non è un nuovo fenomeno. Però oggi tutte le società del comparto hi tech, gli editori, le redazioni, gli insegnanti hanno la responsabilità di fare ognuno la sua parte per affrontarla. Perché gli strumenti, ci sono. Il primo dev’essere la furbizia di ogni lettore. In Facebook, Adam Mosseri, VP, News Feed, scrive che stanno lavorando per combattere la diffusione di false notizie in tre aree chiave:

Interrompendo gli incentivi economici perché la maggior parte delle false novità è motivata finanziariamente

Costruire nuovi prodotti per frenare la diffusione di false notizie

Aiutando le persone a prendere decisioni più informate quando incontrano false notizie

I suggerimenti di Facebook per individuare le notizie false