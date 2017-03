1992, Rio de Janeiro: UNCED, il summit della Terra

L'UNCED è stata la più grande Conferenza della storia per numero di partecipanti: 183 paesi rappresentati da oltre 10.000 delegati ufficiali, un centinaio fra capi di stato e di governo, 15.000 fra ambientalisti e rappresentanti di organizzazioni non governative esperti, industriali, indios, religiosi, rappresentanti dei movimenti a tutela dei diritti delle donne e giornalisti. Trentamila persone arrivate dai cinque continenti, tutti riuniti a mettere in discussione il futuro dello sviluppo dell'umanità, o meglio delle diverse umanità che lì si sono confrontate, e dell'ambiente. I veri grandi attori della Conferenza di Rio furono il Nord del mondo, con tutte le sue preoccupazioni per il degrado alla base del suo stesso sviluppo passato e presumibilmente anche futuro e per l'evidente dipendenza da chi possiede le risorse; e il Sud del mondo, con il suo carico di tragedie irrisolte e non risolvibili senza l'aiuto dell'altra metà del mondo, ma anche con la consapevolezza di una nuova importanza nello scacchiere mondiale, importanza da usare, in qualche modo. Per quanto riguarda i temi discussi e le posizioni assunte, la Conferenza si è occupata di trovare la soluzione delle questioni ambientali più importanti, come quella dell'esaurimento delle risorse, della lotta all'inquinamento, della protezione del patrimonio forestale, marino e della biodiversità naturale e soprattutto del surriscaldamento globale.