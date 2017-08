480 euro a chi adotta un cane dal canile, succede a Palermo

Oltre a poter contare sull’amore infinito che è in grado di donare un animale salvato dalla prigionia e su un’amicizia unica, d’ora in poi chi deciderà di adottare un cane dal rifugio comunale di via Tiro a Segno di Palermo riceverà anche un piccolo contributo economico corrispondente a 480 euro.

Un incentivo per svuotare i canili

Come richiedere l’incentivo

Le proteste degli animalisti

La risposta del comune