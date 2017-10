Agosto 2016 è stato il mese più caldo degli ultimi 136 anni

Gli scienziati del Goddard institute for space studies (Giss) di New York hanno reso note le ultime analisi delle temperature medie globali registrate per il mese di agosto. E confermano la tendenza: agosto è stato il mese più caldo degli ultimi 136 anni, ovvero da quando si effettuano misurazioni strumentali.

Agosto 2016, il più caldo di sempre

Gli scienziati concordano