Perché l’agricoltura sostenibile è migliore di quella tradizionale

I prodotti coltivati secondo i dettami dell’agricoltura sostenibile e biologica sono buoni, hanno un impatto positivo sul nostro organismo e sono redditizi per chi li coltiva. Nonostante ciò le terre coltivate in maniera biologica rappresentano solo l’un per cento dei campi in tutto il mondo.

Sostenibilità economica

Rivitalizza le economie rurali

Sostenibilità ambientale

Biologico contro i cambiamenti climatici