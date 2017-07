Le 7 regole della spesa anti-emissioni

Secondo gli scienziati della statunitense Union of Concerned Scientists ciò che si mette in tavola determina un quinto dell'impatto ambientale di una famiglia media. Questo significa che quando si fa la spesa si può scegliere di sfruttare o, viceversa, di rispettare l’ambiente. Ma quali sono i parametri di cui tenere conto per diventare consumatori sostenibili?

1 Biologico, risparmia e assorbe CO2

2 Di stagione costa meno. Anche all’ambiente

3 La frutta del vicino è sempre più verde

4 Meno carne aiuta l’ambiente

5 Confezioni, no grazie

cibo che non sia confezionato. Gli involucri e gli imballaggi, infatti, hanno un impatto ambientale da non sottovalutare e secondo recenti studi, contengono sostanze chimiche potenzialmente dannose Quando possibile, è sempre meglio acquistare. Gli involucri e gli imballaggi, infatti, hanno un impatto ambientale da non sottovalutare e secondo recenti studi,potenzialmente dannose

6 Fresco batte conservato e trasformato

7 Usa la macchina in modo intelligente