Aprile è il settimo mese di fila che fa registrare temperature record. Il 2016 sarà il più caldo di sempre

Non sono buone notizie. E a guardare i dati e i grafici c'è da preoccuparsi. Lo dicono gli scienziati, non gli ambientalisti. Dopo i record segnati nel primo trimestre di quest'anno, anche aprile chiude con un'anomalia di 1,1 gradi in più rispetto al periodo di riferimento, troppo vicini al limite di 1,5 gradi che si vorrebbe mantenere dopo l'accordo di Parigi.

With Apr update, 2016 still > 99% likely to be a new record (assuming historical ytd/ann patterns valid). pic.twitter.com/GTN9sPL2D7 — Gavin Schmidt (@ClimateOfGavin) 14 maggio 2016

NASA April temperature is out. Warmest April on record. Beats the previous record by largest margin ever. #climate pic.twitter.com/7BissESrWJ — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) 15 maggio 2016

Altro record nella concentrazione di CO2

