Mes Aynak, Afghanistan. A rischio il più grande scavo archeologico buddista

Un'antichissima città buddista quasi del tutto sepolta. Un Paese in conflitto da quarant'anni, dall'invasione sovietica del 1979 all'attuale conflitto post-11 settembre, fra insorti talebani e forse di sicurezza afgane supportate dalla coalizione internazionale. Il caso del sito archeologico Mes Aynak, in Afghanistan, racchiude due questioni principali: l'insicurezza in cui si trovano i patrimoni culturali nelle zone di guerra e la dialettica, che spesso si trasforma in un altro conflitto, fra le esigenze di sviluppo economico e quelle di tutela del territorio nei Paesi poveri. Mes Aynak non nasconde solamente i tesori di una civiltà millenaria, ma anche ingenti quantità di rame. E quando nel 2007 il governo afgano ha firmato un accordo con una compagnia mineraria cinese per avviare le estrazioni, si è cominciato a temere per la sua sopravvivenza. Ad oggi, l'attività mineraria non è ancora partita e si è scavato appena il 10 per cento del sito archeologico. Che ne sarà quindi di questa montagnosa cittadella disseminata di stupa e statue del Buddha in Paese dove gli estremisti islamici talebani vogliono riconquistare il potere? Non sarebbe meglio puntare su Mes Aynak per rilanciare il turismo qualora l'Afghanistan sia pacificato? Le risorse minerarie garantiranno davvero un benessere alla popolazione afgana? E, soprattutto, estrazioni e tutela del patrimonio culturale si possono conciliare? Per fare chiarezza abbiamo raggiunto il regista e attivista statunitense Brent Huffman, che ha realizzato il documentario Saving Mes Aynak (Salvare Mes Aynak), e l'architetta Maria Rita Acetoso, referente a Kabul dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), che si sta occupando proprio dei siti archeologici.

Mes Aynak è lo scavo più esteso al mondo

Di cosa parla il documentario Saving Mes Aynak

Unesco, è possibile un compromesso?

Anche in archeologia, prevenire è meglio che curare

Il futuro incerto dell'Afghanistan

Dai Buddha di Bamiyan a Palmira, patrimoni distrutti

Immagine di copertina: veduta di Mes Aynak, copyright Shah Arai/AFP/Getty Images