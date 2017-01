L’Asia sta costruendo troppe infrastrutture, le tigri sono in pericolo

Dopo essere state cacciate senza tregua per decenni le popolazioni di tigre (Panthera tigris) sono tornate, timidamente, a crescere. Merito di efficaci progetti di conservazione come il Tx2, progetto lanciato nel 2010 dal Wwf con l’obiettivo di raddoppiare il numero delle tigri selvatiche entro il 2022 attraverso l’investimento di cinquanta milioni di dollari in strategie di protezione. Gli sforzi per salvare questo incredibile felino rischiano però di essere vanificati dall’incontrollato sviluppo infrastrutturale in corso in Asia.

Strade dove un tempo cacciavano le tigri

Il Wwf chiede una crescita sostenibile

Le tigri hanno bisogno di spazio

L’uomo può arrivare ovunque

Pensare alle tigri in fase di progettazione