Attentato all’aeroporto di Istanbul, 41 morti

Quarantino persone sono morte in un attacco suicida all’aeroporto internazionale di Istanbul, in Turchia. Due violente esplosioni (tre secondo alcune fonti non confermate) hanno distrutto una parte del terminal dedicato ai voli internazionali: le deflagrazioni sono arrivate - secondo quanto riferito dal ministro della Giustizia Bekir Bozdag - alle 22:00 ora locale (le 21:00 in Italia), dopo che “un terrorista aveva sparato alcuni colpi di kalashnikov”.

Sul posto decine di ambulanze

Aeroporto di Ataturk evacuato, voli dirottati negli scali limitrofi

Il nostro cuore condivide il dolore del popolo turco per le notizie tragiche che arrivano da #istanbul Contro il terrorismo, ovunque #UE — Matteo Renzi (@matteorenzi) 28 giugno 2016

Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde meydana gelen patlamada sonrası amatör kamera görüntüsü: pic.twitter.com/sp3SLRzsI4 — 140journos (@140journos) 28 giugno 2016