Australia, il nuovo governo non parla di clima

A spingere il primo ministro dell'Australia Tony Abbott a scegliere per l'abolizione degli enti che si occupano di cambiamento climatico sarebbero state le ristrettezze economiche. In particolare è stata abolita la commissione sul Clima che sensibilizzava l'opinione pubblica sull'impatto del riscaldamento globale perché, a detta del nuovo ministro dell'Ambiente Greg Hunt, bisogna fermare "disinformazione e propaganda". Al tempo stesso è stata avviata la procedura di chiusura dell'autorità sul cambiamento climatico che aveva una funzione consultiva, cioè consigliava il governo su come meglio raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Esponente di spicco dell'autorità era Tim Flannery, giornalista scientifico e autore di libri come "I signori del clima" (edito da Corbaccio) e di 27 rapporti sul riscaldamento globale. In "The critical decade" aveva elaborato una ricetta su come ridurre drasticamente le emissioni di CO2 nei prossimi 30-35 anni. L'estate australiana 2012-2013 è stata tra le più calde in assoluto. A Sydney e in diversi stati meridionali, compresa l'isola di Tasmania, le temperature hanno toccato nuovi record e superato i 40 gradi per diversi giorni e gli incendi hanno distrutto centinaia di abitazioni e migliaia di ettari di foreste.