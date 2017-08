Un paradiso di biodiversità. L’Ecuador presenta a Expo la propria rivoluzione sostenibile

L'Ecuador è alla sua prima partecipazione ad un'esposizione universale. Ombelico del Sudamerica, ospita un riserva inestimabile di biodiversità. E l'acqua è uno degli elementi distintivi di questo Paese, attraversato dall'Equatore. L'acqua degli oceani, quella ghiacciata dei picchi andini e quella che scorre all'interno della foresta amazzonica. Centinaia di specie vegetali e animali, magari confinate in quello che è il laboratorio dell'evoluzione per antonomasia: le Galapagos. Una partecipazione dedicata alla scoperta della “R-Evolution”, che mira a raccontare la ricchezza naturale del Paese, posto in una posizione unica, all'incrocio tra la linea equatoriale e la cordigliera delle Ande. A confermarlo il presidente Rafael Correa, presente per l'occasione, con una metafora a metà tra fede calcistica e religiosa: “Argentina e Brasile sono acerrimi nemici nel calcio. Al punto che a volte si dividono anche sulla religione, l'Argentina rivendica che il Papa è argentino, il Brasile replica che allora Dio è certamente brasiliano. Bene, io dico a Brasile e Argentina che se il Papa è argentino e Dio è brasiliano, il Paradiso è certamente ecuadoregno”.