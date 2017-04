Chiamatemi Giuseppe, il libro dedicato a Padre Ambrosoli

Un medico, un missionario, un uomo coraggioso e mite, sostenuto da una fede incrollabile. Padre Giuseppe Ambrosoli aveva deciso da ragazzo che avrebbe vissuto da comboniano al servizio dei poveri e che per questo avrebbe lasciato il suo paese natale, gli affetti e l’azienda familiare. Destinazione: Uganda. Partito nel 1956 con la nave Africa, dopo un avventuroso percorso su una jeep in mezzo alla savana, trovò a Kalongo, ai piedi di quella che è chiamata la Montagna del Vento, un dispensario per la maternità, una piccola capanna con il tetto di paglia. Nel giro di pochi anni, grazie alla sua caparbietà, alla grande capacità di medico e sacerdote, allo spirito manageriale ereditato dalla famiglia, quel piccolo centro divenne un grande ospedale. Fedele all’ideale comboniano che è possibile “salvare l’Africa con gli Africani”, di fianco all’ospedale Padre Giuseppe fonda la St. Mary Midwifery School, la scuola di ostetricia, per assicurare continuità medica alla popolazione locale e un futuro professionale e una vita migliore alle donne ugandesi.

La guerra civile in Uganda

Kalongo e un ospedale che serve 500mila persone