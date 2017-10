La Cina brucia molto più carbone di quanto dichiarato finora

La Cina, il paese al mondo che emette la maggior quantità di gas ad effetto serra, ha sottostimato fortemente l’utilizzo di carbone come fonte di energia sul proprio territorio. A rivelarlo è un’inchiesta del New York Times, che riferisce i dati pubblicati dallo stesso governo di Pechino su un annuario statistico. Ebbene, secondo quanto ammesso dal colosso economico asiatico, il quantitativo di carbone bruciato ogni anno a partire dal 2000 è stato decisamente più alto rispetto a quanto stimato finora: almeno il 17 per cento in più, in media. Traducendo tale cifra in termini di aumento delle emissioni nocive, ciò significa che la Cina ha prodotto ogni anno circa un miliardo di tonnellate di CO2 in più. “Si tratta di una correzione gigantesca, anche per una nazione immensa come questa”, ha commentato il quotidiano statunitense. Per comprendere di cosa stiamo parlando, basti pensare che l’errore di calcolo equivale all’incirca a quanto emesso ogni anno dalla Germania, ovvero la prima economia europea.