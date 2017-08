La città serve alla natura quanto la natura serve alla città

Nel Ventunesimo secolo la crescita urbana vedrà la più rapida espansione nella storia dell’umanità. Nelle città dell’Asia e dell’Africa, in cui l’urbanizzazione avanza a un ritmo più veloce, la popolazione aumenterà di parecchi miliardi. Per questo motivo sarà necessario pianificare uno sviluppo massiccio delle infrastrutture urbane nelle strade, negli impianti di tubazione, nelle linee elettriche e nelle scuole. Nell’affrontare questa sfida, gli ecologisti, gli urbanisti, gli economisti e i paesaggisti sono sempre più tenuti a considerare il rapporto tra città e natura, in particolare il ruolo delle infrastrutture naturali, ossia gli habitat o gli spazi naturali ricreati dall’uomo da cui i cittadini traggono beneficio.

Le città hanno bisogno della natura

La natura ha bisogno delle città