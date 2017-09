L’annuncio è arrivato il 24 ottobre, intorno all’una, con un tweet di Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio europeo, dopo una riunione durata diverse ore. L’Unione europea ha nuovi obiettivi di riduzione della CO2, di incremento dell’efficienza energetica e di aumento del fabbisogno energetico coperto dalle rinnovabili.

Deal! At least 40% emissions cut by 2030. World's most ambitious, cost-effective, fair #EU2030 climate energy policy agreed #EUCO

— Herman Van Rompuy (@euHvR) 23 Ottobre 2014