Clima, il 2016 è l’anno più caldo di sempre. Come quelli precedenti

Il 2016 non è ancora finito ma già si appresta a passare alla storia come l’anno più caldo di sempre, cancellando un record durato solamente un anno, quello del 2015. I dati preliminari dell’Organizzazione metereologica mondiale mostrano infatti un aumento delle temperature globali di circa 1,2 gradi centigradi al di sopra dei livelli pre-industriali. Nello specifico, i dati che riguardano per ora solo il periodo gennaio-settembre 2016 parlano di un aumento di 0,88° rispetto alla media di 14 gradi del trentennio 1961-1990. Sull’innalzamento delle temperature medie dell’anno pesano senz’altro, almeno per i primi mesi dell’anno, gli effetti contingenti dell’uragano El Nino, ma ciò non toglie che il trend del riscaldamento globale sia ormai strutturale: 16 dei 17 anni più caldi mai registrati sono stati in questo secolo (l'altro è stato il 1998).

2016 set to be hottest on record. Global temps Jan-Sept about 0.88° C above 1961-1990 average, fuelled by #ElNiño, greenhouse gases #COP22 pic.twitter.com/OAv7cI8zPm — WMO | OMM (@WMO) 14 novembre 2016

Eventi estremi sempre più diffusi

Dalla prevenzione ai sistemi d'allarme