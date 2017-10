Fermi tutti: così non va. Dopo tre giorni di negoziati alla Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, Cop 21, le delegazioni delle 196 nazioni partecipanti hanno deciso improvvisamente di cambiare metodo. I delegati sono chiamati infatti a completare entro sabato 5 dicembre la bozza di accordo, per poi passare il testimone ai ministri nominati da ciascuna nazione. Questi ultimi, a loro volta, nella seconda settimana di lavori dovranno limare il testo, al fine di raggiungere un’intesa entro venerdì 11, giorno di chiusura della Cop 21.

Saudi Arabia trying to block reference to 1.5 degrees in draft decision/ADP group, saying it plays to media; not science. #COP21 #climate