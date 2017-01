Cop 21, raggiunto l’accordo a Parigi

L’accordo con cui il mondo tenterà di limitare l’aumento del riscaldamento globale a meno di 2 gradi è stato raggiunto durante il vertice Cop 21 di Parigi, dopo due settimane di negoziati. Questo patto è il primo a proporre vincoli per tutti i Paesi, per ridurre le emissioni di CO2. L’accordo è in parte vincolante e in parte volontario. Solo poco prima dell’annuncio, alcuni blocchi chiave di nazioni, tra cui il gruppo G77 di Paesi in via di sviluppo e nazioni come Cina e India hanno anch’essi dato segnali di adesione alla proposta. Il presidente francese François Hollande aveva definito la proposta “senza precedenti” e il Segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon s’era rivolto ai negoziatori per “concludere il lavoro”.

Non vedo obiezioni. L'Accordo di Parigi è adottato

This is huge: Almost every country in the world just signed on to the #ParisAgreement on climate change—thanks to American leadership. — Barack Obama (@BarackObama) 12 Dicembre 2015

Le misure previste nell’Accordo di Parigi dalla Cop 21