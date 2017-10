Cosa dice il quinto rapporto dell’Ipcc

Il giorno della pubblicazione del quinto rapporto sul clima dell'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) è arrivato. Il documento giunge sei anni dopo l'edizione precedente e mette a tacere tutte le discussioni sul tema ponendo il sigillo sull'unica verità che conta davvero: il riscaldamento globale è un fenomeno "inequivocabile" come dichiarato da Rajendra Pachauri, a capo dell'Ipcc, durante la conferenza stampa che si è tenuta a Stoccolma il 27 settembre. È scientificamente provato che la temperatura media globale sta aumentando e il clima sta cambiando a causa della crescita della CO2 emessa in atmosfera dall'uomo. I dati del quinto rapporto, Fifth assessment report (AR5) Il rapporto pubblicato oggi è il primo di tre ed è quello che pone le basi scientifiche del cambiamento climatico. È il più delicato perché scrupolosamente sorvegliato dagli scettici che mettono in discussione l'operato del gruppo. Dal 2007 ad oggi sono state consultate 9200 pubblicazioni scientifiche, circa i due terzi del totale. Questi i principali dati:

La temperatura media globale è aumentata di 0,85 gradi tra il 1880 e il 2012. Il decennio 2000-2010 è stato il più caldo dall'inizio delle rilevazioni. Tra il 1983 e il 2012 l'emisfero settentrionale ha vissuto i trent'anni più caldi degli ultimi 1400 anni. Il rallentamento degli ultimi 15 anni non influisce sul quadro generale di lungo periodo

È molto probabile un aumento della temperatura di oltre i 2 gradi Celsius entro fine secolo

2 gradi Celsius è la soglia oltre il quale gli scienziati sostengono che il cambiamento climatico sarà irreversibile. Per mantenere l'aumento entro questa soglia, è necessario contenere le emissioni totali entro le mille gigatonnellate di CO2, meglio se intorno alle 800-880 gigatonnellate. Il 54 per cento è stato già emesso (pari a 531 gigatonnellate) quindi possiamo emetterne altre 350

La concentrazione di CO2 in atmosfera non è mai stata così alta da 800mila anni. Nel 2013 ha toccato i 400 ppm. Una crescita del 40 per cento dall'epoca pre-industriale causata soprattutto dai combustibili fossili. Gli oceani finora hanno assorbito il 30 per cento delle emissioni prodotte dall'uomo e questo ha portato a una loro progressiva acidificazione

L'innalzamento del livello dei mari è stato pari a 0,19 metri tra il 1901 e il 2010. Salirà ancora, da 26 a 82 centimetri ulteriori, entro il 2100 secondo tutti i modelli analizzati