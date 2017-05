Cyberbullismo, c’è la legge: si punta su educazione e prevenzione

Mai più altri casi come quello di Tiziana Cantone e di Carolina Picchio, del 2013 ma tornato d'attualità, che si sono spinte fino al suicidio per colpa di alcuni video privati circolati online, ben oltre la loro volontà. Infatti se la legge contro il bullismo e il cyberbullismo approvata all'unanimità in parlamento in via definitiva fosse stata già in vigore, le due ragazze avrebbero potuto chiedere e ottenere l’oscuramento e la cancellazione dei video a tutti i siti internet che li avevano pubblicati.

Garanzia della privacy e pene più severe

Un caso di bullismo al giorno