Danimarca, sirenetta rosso sangue per denunciare la strage delle balene

La sirenetta di Copenaghen, che dal 1913 accoglie le navi che attraccano nella capitale danese e che simboleggia la città, è stata ricoperta di vernice rossa. Rossa come il sangue che ogni anno tinge in maniera inquietante le acque circostanti alle isole Faroe, teatro della mattanza di migliaia di globicefali (Globicephala melas), cetacei conosciuti anche come balene pilota, da parte degli isolani, rito antico e violento, chiamato Grindagrap.

Contro la caccia alle balene

Il ruolo della Danimarca

I numeri del massacro

Perché vengono uccise le balene pilota

Sea Shepherd in difesa dei cetacei