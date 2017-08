Domenico Sturabotti. Per rilanciare l’Italia serve creatività e biodiversità

Economia e natura, cultura e innovazione tecnologica, questi i temi trattati da un gruppo di protagonisti eterogeneo e propositivo a Treia, in provincia di Macerata, dove è in corso il Festival della soft economy, organizzato da Symbola, la fondazione per le qualità italiane. Abbiamo intervistato il suo direttore, Domenico Sturabotti, per capire quali sono le qualità necessarie oggi per vincere le sfide economiche, sociali e ambientali cui il nostro Paese deve far fronte. Tweet riguardo #SofteconomyFest È ormai evidente il fallimento del modello economico basato sulla costante crescita economica. Crede che la soft economy possa rappresentare un’alternativa per rivitalizzare l’economia senza compromettere le risorse ambientali? La crisi economica ha stimolato la creazione di nuovi modelli di sviluppo e spinto a puntare su un uso più efficiente delle risorse. In questi giorni Symbola presenterà un rapporto chiamato Coesione è competizione, dal quale emerge che quelle imprese che hanno un rapporto aperto nei confronti del contesto in cui operano, dei consumatori, del territorio e delle altre imprese, hanno performance migliori. Significa che chi fa bene impresa ha anche un impatto positivo sull’intero Paese. Vale anche a livello locale, tutti quei territori più coesivi, cioè che hanno maggiore inclusione sociale, sia per quanto riguarda il lavoro, l’immigrazione, la maggiore partecipazione al voto e alla vita pubblica, registrano una maggiore ricchezza e distribuzione del reddito. Aprirsi, dunque, non è fine a se stesso, aiuta le comunità e le imprese a crescere dal punto di vista economico. L’Italia ha una straordinaria ricchezza biologica, crede che possa essere una base da cui partire? Viviamo in un mondo con sette miliardi e mezzo di persone, iperconnesso dalla rete e dalle nuove tecnologie, dopo una prima fase in cui sembrava che questo processo avrebbe portato ad un appiattimento del mondo a due dimensioni, oggi le distinzioni stanno emergendo in una nuova fase della globalizzazione e diventano elementi importanti che possono catalizzare l’attenzione internazionale, sia per quanto riguarda la dimensione culturale che per il capitale rappresentato dalla biodiversità. Purtroppo cultura e biodiversità sono ancora viste a volte come qualcosa di aggiuntivo, che esulano dal modello economico. Gli attuali modelli economici in via di sviluppo basati sul medio-lungo periodo danno invece grande importanza a questi due fattori. La riduzione della quantità di pesce nel mar Adriatico, ad esempio, ha effetti sull’ambiente e sull’economia, depauperare la biodiversità significa anche avere meno possibilità di trovare nuove sostanze per sviluppare medicinali o materiali ecosostenibili. È evidente che la biodiversità ha un valore. Da questa si deve ripartire.