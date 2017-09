Dopo 15 anni i leoni tornano in Ruanda

Diecimila anni fa i leoni (Panthera leo) cacciavano, silenziosi e fatali come spiriti della selva, in quasi tutto il pianeta. Questo grande felino era il secondo grande mammifero più diffuso dopo l’uomo, oggi sopravvivono in natura tra i 20mila e i 40mila leoni, vestigia dell’antica grandezza della specie, eppure piano piano i leoni si stanno riappropriando di quegli spazi che l’uomo gli ha sottratto.

Il ritorno del re

Reintrodotti sette leoni

Animale simbolo dell'Africa

Ampliare l'areale dei leoni

L'inarrestabile declino dei leoni