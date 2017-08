Dopo la bandiera, ecco l’inno olimpico del Team dei Rifugiati

È di un compositore rifugiato siriano l'inno proposto per le Olimpiadi di Rio 2016 per il Team dei Rifugiati. Durante la cerimonia d'apertura di Rio 2016 al Maracanà erano lì, sventolando la bandiera con i cinque cerchi, a rappresentare un popolo di 63,5 milioni di persone sparso un po' ovunque nel mondo, coloro che sono fuggiti dal proprio Paese a causa di guerre e persecuzioni politiche. Per la prima volta nella storia dei Giochi concorre infatti un Team dei Rifugiati (Refugee Olympic Team), voluto e selezionato dal Comitato olimpico internazionale e costituito da 10 atleti il cui status è stato verificato dalle Nazioni Unite. Un nuotatore e una nuotatrice siriani, due judoka della Repubblica Democratica del Congo, cinque atleti del Sudan del Sud e un maratoneta etiope, prescelti tra 43 candidati.

Il nuovo inno olimpico della nazione dei rifugiati