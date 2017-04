Elezioni Francia 2017, Macron e Le Pen al ballottaggio. Aggiornamenti in tempo reale

Oggi, domenica 23 aprile, si è votato in Francia per il primo turno delle elezioni presidenziali, per scegliere il successore di François Hollande, il primo presidente della storia che ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato. I contendenti erano undici, ma coloro che, secondo i primi exit poll, hanno raggiunto il ballottaggio (che si terrà il 7 maggio) sono Emmanuel Macron, che ha fondato un proprio movimento di centro, e Marine Le Pen, leader del Front national di estrema destra. Secondo le proiezioni avrebbero ottenuto rispettivamente il 23,7 per cento e il 21,7 per cento. Nessuno avrebbe dunque raggiunto il 50 per cento più uno dei voti necessario per essere eletto. Per scoprire chi sono gli undici candidati e per mettervi alla pari su quanto successo in una delle campagne elettorali più infuocate della storia francese (conclusasi con un attentato sugli Champs-Élysées, il viale più famoso della capitale Parigi) potete consultare l’articolo: Elezioni Francia, tutto quello che c’è da sapere sui candidati alla presidenza.

Vous avez montré que l’espoir de notre pays n’était pas un rêve mais une volonté acharnée et bienveillante. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 aprile 2017

Nous restons fidèles à la devise : Liberté, Égalité, Fraternité. Vive la République, vive la France. #Presidentielle2017 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 aprile 2017

Bompard prend la parole pour Melenchon et parle de "très fortes incertitudes" sur les estimations. pic.twitter.com/LQPnwA7kmv — R Besse Desmoulieres (@raphaellebd) 23 aprile 2017

J’appelle à battre le plus fortement possible le Front national en votant pour Emmanuel Macron, même s’il n’appartient pas à la gauche. — Benoît Hamon (@benoithamon) 23 aprile 2017

🇫🇷 #Presidentielle2017 Selon nos informations, on se dirige bel et bien vers un duel Macron - Le Pen https://t.co/40XshPg053 pic.twitter.com/1vvG8ggq2G — lalibre.be (@lalibrebe) 23 aprile 2017

Elezioni Francia 2017, i dati sull'affluenza