Le emissioni di CO2 in Europa sono scese del 24% dal 1990

Le emissioni di gas ad effetto serra nell’Unione Europea sono scese nel corso del 2014 del 4,1 per cento rispetto all’anno precedente, e del 24,4 per cento rispetto al 1990. A spiegarlo è un rapporto pubblicato dall’Agenzia europea per l’ambiente, secondo il quale - in termini assoluti - il sistema produttivo comunitario può così evitare di disperdere nell’ambiente 1.383 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 all’anno.

“Ora si investa per abbandonare le fonti fossili”

CO2, il settore dei trasporti in controtendenza

Immagine di apertura: ©In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images