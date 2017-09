Energie rinnovabili. Cosa sono, il potenziale globale, gli impianti migliori

Le enormi riserve di combustibili naturali formatisi nel corso dell'evoluzione del nostro pianeta, sedimentate nelle profondità della crosta terrestre e lì conservate per milioni di anni, le stiamo bruciando tutte in un secolo. Petrolio, carbone e gas metano coprono oggi l’80% del fabbisogno energetico mondiale; un altro 6% circa è coperto da materiale fissile (essenzialmente uranio 235, ricavato dall'uranio naturale) in centrali nucleari. Il che vuol dire che i nove decimi del fabbisogno energetico globale sono tuttora coperti da fonti sporche, vecchie, esauribili e che solo la quota restante viene già da fonti di energia rinnovabili (idroelettrico circa 6%, biomasse, geotermico ed eolico assieme coprono il 5% circa). Il Key World Energy Statistics annualmente diffuso dalla Iea – International Energy Association - restituisce i termini di una questione di cui rendersi conto con una certa urgenza. Le fonti fossili sono destinate ad esaurirsi. Questo accadrà in un tempo, in scala storica, relativamente breve, per lasciare posto alle energie rinnovabili.

Quanto dureranno ancora i combustibili fossili, prima di lasciare posto alle energie rinnovabili

Fonti di energia fossili (petrolio, carbone, catrame, gas) Fonti di energia rinnovabili • Limitate (le risorse presenti nel mondo stanno per esaurirsi) • Illimitate (il sole, l'acqua, il vento, la geotermica sono rinnovabili e illimitate) • Causano inquinamento atmosferico ed emissioni di CO2 e gas serra • Non inquinano, non emettono anidride carbonica / gas a effetto serra • Localizzate solo in pochi Paesi (tensioni geopolitiche e conflitti) • Sono ovunque: il sole splende in tutto il mondo • Rischi durante il trasporto (petroliere, oleodotti...) • Nessun rischio di trasporto • Sono il passato • Sono il futuro

Cosa sono le energie rinnovabili, cosa significa fonti rinnovabili

Il sole: fotovoltaico, solare a concentrazione, solare termico

Il sole, il fotovoltaico, il solare termico e a concentrazione

, termoelettrico-dinamico, con specchi che concentrano il calore su caldaie che vaporizzano l’acqua inviandola al turbogeneratore; solare passivo, in architettura, con la razionalizzazione delle forme, della struttura, dei materiali e degli orientamenti degli edifici per catturare e trattenere la maggior quantità di luce solare e di calore, o regolare il caldo e il freddo.

Il vento: energia eolica ed eolico off-shore

impianti eolici di terraferma, con filari di turbine su terreni e dorsali lievemente sopraelevate

impianti eolici off-shore, su cui si è spostata l’attenzione perché il vento in mare è più intenso e meno turbolento che sulla terra, con effetti vantaggiosi sia sulla energia prodotta, che è l'aspetto più importante, sia sulla durata delle turbine… E le prospettive future fanno prevedere nei prossimi anni installazioni poggiate sui fondali fino a qualche centinaio di metri di profondità (oggi si arriva ad alcune decine di metri) e, successivamente, centrali eoliche su piattaforme ancorate al fondo marino

mini-turbine, integrate architettonicamente negli edifici o in strutture portuali (su cui si sono impegnati grandi architetti da Dubai a Londra, da Philippe Starck a Renzo Piano).

L’acqua: idroelettrico e mini-idro

La terra: geotermico