La fame nel 2050 ucciderà mezzo milione di persone in più. Per colpa del clima

L’impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione alimentare sarà responsabile, nel 2050, di oltre mezzo milione di morti in più rispetto ad oggi. A spiegarlo è uno studio dell’università di Oxford e pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet. Numerose analisi hanno dimostrato, infatti, che l’aumento della temperatura media globale sulla superficie terrestre provocherà un forte aumento, in tutto il mondo, dei fenomeni meteorologici estremi, come siccità, inondazioni o cicloni. Questi, a loro volta, saranno responsabili di una diminuzione del quantitativo totale di produzione agricola, e accentueranno la volatilità dei prezzi delle derrate, mettendo in pericolo soprattutto le popolazioni più povere del mondo.

Soprattutto frutta e verdura diventeranno più rari

Immagine di apertura: ©Oli Scarff/Getty Images