Ferruccio de Bortoli. Bregovic smuove i sassi per Vidas

Dott. de Bortoli, Lei è stato alla direzione dei più importanti quotidiani italiani e oggi, oltre ad altri incarichi, è Presidente di Vidas, associazione milanese che in trentatré anni ha garantito assistenza sanitaria gratuita a oltre trenta mila malati terminali. Com'è arrivato a Vidas e come vive questa nuova esperienza così diversa dalle precedenti? Sono entrato nel consiglio di Vidas ormai dieci anni fa su invito di Giovanna Cavazzoni e nel marzo scorso, sempre su sollecitazione della fondatrice, autentica anima, forte e generosa dell'associazione, l'ho sostituita alla presidenza. Il verbo sostituire è sbagliato. Giovanna resta presidente onorario e continua a dare il suo contributo prezioso. Io porto un po' della mia esperienza, felice di poter dare un contributo, non solo nella comunicazione, a una realtà straordinaria composta da professionisti preparati e appassionati e da una rete di volontari che danno assistenza e conforto a chi ne ha disperato bisogno. Un gesto di civiltà, di profondo altruismo. Vidas è aconfessionale ma nelle sue attività, così discrete e premurose, si trova il senso profondo della Misericordia di cui parla Francesco.

Tutti i concerti di Goran sono un inno alla vita, alla speranza che nasce anche là dove non sembra esservene traccia. Ascoltarlo è una gioia, fa ballare tutti, li stringe in una coralità contagiosa. Alla fine ci si sente come dopo una grande festa di paese, quella sull'aria della nostra infanzia, con tanti colori ed emozioni. Si ritorna bambini.