Oasis Photocontest. Premiate le più belle foto naturalistiche internazionali

Sono le più belle fotografie di natura del 2015, le vincitrici del premio “Swarovski Oasis Internazional 2015”. 100 le immagini selezionate tra le oltre 25 mila partecipanti da una giuria internazionale per candidarsi a vincere il premio internazionale di fotografia naturalistica Oasis Photocontest, organizzato dalla rivista Oasis e dall'associazione italiana turismo naturalistico. 60 fotografi da tutto il mondo hanno ritratto la natura e la vita sulla Terra in tutta la sua magnificenza, fermando in uno scatto momenti unici, spesso irripetibili, quella più selvaggia e incontaminata. Le 100 foto ora faranno tappa nelle principali città italiane ed europee, durante l'Oasis Tour 2016.

I vincitori dell'Oasis Photocontest