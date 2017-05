Il cinema spezza le catene, 10 film sulla schiavitù moderna

Lavoro forzato, tratta di minori e di donne, schiavitù domestica, prostituzione forzata, schiavitù sessuale, matrimoni forzati, vendita delle mogli, reclutamento forzato di bambini per l'impiego nei conflitti armati. Sono numerose le forme di schiavitù moderna che affliggono milioni di persone in tutto il mondo. La repressione di questa piaga passa anche per la conoscenza e l’educazione e il cinema rappresenta un veicolo ideale per le idee e per aumentare la consapevolezza. Ecco dieci film sulle nuove forme di schiavitù.

Nato nei bordelli, di Ross Kauffman e Zana Briski (2004)

Food chains, di Sanjay Rawal (2013)

Alla fine della schiavitù, di Danny Glover (2013)

Black Gold, di Mark Francis and Nick Francis (2012)

Very young girls, di Nina Alvarez (2008)

Child Camel Jockeys (2012)

Call + response, di Justin Dillon (2008)

Libertà: l’indifferenza non è un’opzione (2012)

Not today, di Jon Van Dyke (2013)

Il prezzo dello zucchero, di Bill Haney (2007)