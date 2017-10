La voce di una giovane siriana contro i matrimoni precoci

Omaima Hoshan vive con la sua famiglia nel campo profughi di Zaatari, in Giordania, dal 2012. Un giorno, la sua migliore amica neanche tredicenne non si è più presentata a scuola perché concessa in sposa dalla famiglia a un cugino di 18 anni. Da quel momento Hoshan inizia a notare come molte sue coetanee siano costrette ad affrontare lo stesso destino, fatto di abusi e di abbandono.

Il fenomeno delle spose bambine è in aumento in Giordania

“Quando vedo sposarsi giovani ragazze rifugiate del campo di Zaatari, al di sotto dell’età legale, mi spavento. Le ragazze del mio Paese hanno perso il loro futuro, si è distrutto. È qualcosa che non posso accettare” (Omaima Hoshan)

"Mi voglio sposare, quando decido io"

Foto di copertina © Terre des Hommes Italia