Indonesia, salvato dalla prigionia un raro orango albino

Un gruppo di attivisti della Borneo Orangutan Survival Foundation (Bosf) e dell'Ente indonesiano per la conservazione della natura, hanno salvato un esemplare di orango albino. Il raro primate era tenuto prigioniero in gabbia in un villaggio situato nella reggenza di Kapuas Hulu, sull'isola di Kalimantan, la parte indonesiana dell'isola del Borneo.

Un esemplare eccezionale

Un futuro nella foresta

Vita dura per gli oranghi