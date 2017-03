La crisi del circo in Italia, i numeri dell’inesorabile declino

Vedere un animale costretto ad esibirsi in azioni innaturali, in preda a stress e a stereotipie non è divertente, infatti sempre meno persone vanno al circo e questo tipo di “spettacolo”, relitto di un’epoca ormai lontana, è destinato ad estinguersi. La conferma inequivocabile arriva dal rapporto I circhi in Italia pubblicato dal Censis (Centro studi investimenti sociali) su iniziativa della Lav.

I numeri della crisi del circo

Il circo del futuro

La scienza contro il circo

Serve una riforma