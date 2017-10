La Notte verde dei parchi, ovvero perdersi nella magia della natura delle Marche

Dalle aspre vette dei Monti Sibillini al mare azzurro del Conero. Le montagne e la costa agli estremi, morbide e verdeggianti colline nel mezzo. Parliamo delle Marche, luogo che ospita un’elevata varietà di ecosistemi nella quale natura e storia si intrecciano dando vita ad una regione tutta da esplorare. Nei parchi marchigiani si possono incontrare specie animali e vegetali estremamente rare o addirittura uniche, come la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), il camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata), il chirocefalo del Marchesoni (Chirocephalus marchesonii) e la stella alpina dell'Appennino (Leontopodium nivale). Dal 28 al 30 agosto, proprio per celebrare questo patrimonio naturalistico, si festeggia la Notte Verde, ovvero il primo Festival dei Parchi marchigiani. Il programma prevede, tra le altre attività, escursioni, visite a musei e aree faunistiche, concerti, laboratori didattici e cicloturismo notturno. L’iniziativa, nata per valorizzare la ricchezza ambientale della regione, spesso sottovalutata e talvolta mal gestita, è stata promossa dalla Regione Marche insieme a Federparchi Marche. Il festival vede coinvolti cinque parchi, il Parco regionale del Conero (Sirolo, AN), il Parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (Serra San Quirico, AN), il Parco regionale del Monte San Bartolo (Gabicce, PU), il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (Carpegna, PU) e il Parco nazionale dei Monti Sibillini (Visso, MC).