Chi lotta per il clima non ha alternative, è questione di sopravvivenza

C’è lo spazio espositivo di Le Bourget, dove sono in corso i negoziati ufficiali sul clima, e c’è il centro Centquatre (104) che dal 7 all’11 dicembre ha ospitato la Zone d’action pour le climat (Zac), uno spazio alternativo alla Cop 21 dove si sono raccolte le voci di dissenso e di proposta. Un luogo aperto per dare a tutti la possibilità di esprimere la propria idea, di far sentire la propria voce. Due libertà apparentemente ovvie, il pensiero e la parola, ma che in questi giorni, soprattutto a Parigi, non sono state garantite. Lo stato d’emergenza proclamato dal presidente francese François Hollande in seguito agli attacchi terroristici del 13 novembre, infatti, ha spento qualsiasi tipo di energia positiva all’aria aperta, confinando ogni attività in luoghi ben precisi.

Naomi Klein sugli accordi di libero scambio

Chi inquina, paga

Perché il capitalismo ha fallito

La lotta per il clima