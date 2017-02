Basta animali ridotti in schiavitù, Madrid ne vieta l’utilizzo al circo

È quasi grottesco che nel 2017 esistano ancora persone disposte a pagare per vedere animali esotici costretti ad esibirsi in azioni innaturali, umilianti o pericolose. Fortunatamente il numero degli spettatori nei circhi è in drastica riduzione, non è certo un segreto che gli animali nei circhi siano veri e propri schiavi, costretti a sopportare sofferenze fisiche e psicologiche, senza la possibilità di esprimere la propria natura e addestrati con metodi coercitivi, come violenza fisica o privazione alimentare. Il circo è però destino ad estinguersi, sempre più città in tutto il mondo hanno infatti deciso di vietare l’impiego di animali negli spettacoli circensi.

Madrid dalla parte degli animali

Riconosciuti i diritti degli animali

L’esempio di Sudamerica e Centro America

L’Italia resta indietro