Malala Yousafzai intervistata da Emma Watson. Quando il femminismo è sinonimo di uguaglianza

Un’attivista premio Nobel per la Pace appena maggiorenne intervistata da una delle attrici più in voga tra i giovani e goodwill ambassador dell’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (Un Women). Parliamo di Malala Yousafzai che, in occasione della prima del documentario Malala che la vede protagonista, è stata intervistata da Emma Watson, celebre protagonista della serie di film su Harry Potter.

She says, "I promise to ​keep fighting​ until the day that every girl can put on her uniform, pack up her books and walk to school without fear."

“Questa parola, femminismo, è davvero complicata. Quando l’ho ascoltata per la prima volta, ho ricevuto commenti positivi e commenti negativi. Esitavo a chiedermi se fossi una femminista o no. Ma dopo aver ascoltato il tuo discorso, dopo che hai detto ‘Se non ora, quando? Se non io, chi?’ ho deciso. Non c’è niente di sbagliato nel definirsi femminista. Perciò io sono una femminista. Tutti dovremmo esserlo perché femminismo è sinonimo di uguaglianza”.