Mai così alto il numero di migranti morti nel Mediterraneo

Le cifre rivelate dall’International Organisation for Migration sono agghiaccianti: solamente nel 2015, sono 3.771 i migranti morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee. Il dato - in netta crescita rispetto al 2014, quando a perdere la vita furono 3.279 persone - non era mai stato così alto.