I neonicotinoidi riducono olfatto, memoria e senso dell’orientamento delle api

Arriva un'ulteriore conferma della pericolosità dei pesticidi nei confronti delle api e della biodiversità in generale. Aspettando le nuove considerazioni da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che dovrebbe pronunciarsi sui principali insetticidi oggi impiegati entro i primi mesi del 2017, oggi uno studio pubblicato su Scientific Reports conferma: i neonicotinoidi e in particolare l'Imidacloprid, sono pericolosi per la salute delle api. Anche a bassissimo dosaggio. Lo studio condotto dal Laboratorio di Neurofisica dell’Università di Trento, indaga gli effetti che il pesticida più utilizzato al mondo avrebbe a livello neurologico sugli insetti impollinatori.

Pesticidi killer

Neonicotinoidi responsabili della perdita dell'olfatto