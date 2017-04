Omeopatia italiana a rischio senza la proroga

È un periodo delicato per il settore dell'omeopatia italiana. Guna, azienda italiana leader del comparto, in un comunicato denuncia una durissima controffensiva mediatica tesa allo screditamento delle medicine complementari. Ma c’è soprattutto una scadenza che incombe sulle imprese che producono farmaci omeopatici, è il 30 giugno 2017, data entro la quale tutte le imprese del settore devono presentare la corposa e complessa documentazione scientifica per poter chiedere il rinnovo dell’Aic - Autorizzazione all’Immissione al Commercio - sui farmaci già in commercio da oltre 30 anni. Senza di questa, i prodotti non potrebbero più essere venduti a partire dal 2019. Le aziende del comparto dell’omeopatia italiana reputano i tempi troppo stretti a fronte della complessità burocratica dell’istruttoria richiesta, e perciò hanno chiesto una proroga al Ministero della Salute, senza la quale rischiano una perdita di 90 milioni di euro di fatturato e la scomparsa di 4.000 posti di lavoro - 1.000 dei quali solo in Lombardia, dove trovano sede le principali aziende dell’omeopatia italiana.

A rischio soprattutto le realtà più piccole dell'omeopatia italiana

In Italia concessi 18 mesi per fare quello che in Europa stanno preparando da dieci anni

La visita dell'assessore e la petizione contro i pregiudizi verso le medicine complementari

L'assessore lombardo chiede al Ministero una proroga di sei mesi